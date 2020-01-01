Итоги 14 января: Протесты под ВР и новые прорывы труб

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Протесты против рынка земли под Верховной Радой EPA/UPG

В Киеве возобновились протесты против рынка земли, а также произошли новые прорывы труб с кипятком. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Эксперты назвали стоимость продуктовой корзины

В Украине за год темпы роста зарплат опережают темпы роста цен на продукты. Эксперты оценили стоимость продовольственной корзины в 1599 гривен.

Так, в Украине с 2020 года стоимость минимальной продовольственной корзины составила 42,1% от минимальной зарплаты, в то время, как прошлогодний показатель - 45,4%.

Украинцам разрешили лечиться в Феофании

Президент Владимир Зеленский подписал указ Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей Феофания Государственного управления делами.

За три месяца будут приняты меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения.

Рада приняла заявление по сбитому в Иране самолету

Верховная Рада приняла заявление в связи со сбитием в Иране украинского самолета МАУ.

“Верховная Рада рассчитывает на официальные извинения Исламской республики Иран за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность“, - говорится в тексте заявления.

В Раде сразу двух нардепов поймали на кнопкодавстве

Журналисты поймали двух народных депутатов на кнопкодавстве в ходе регистрации на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году.

Так, на кнопкодавстве попались внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

В Киеве снова прорвало трубы с кипятком

В Киеве произошли две новые коммунальные аварии с прорывом теплосети. Трубы с горячей водой прорвало на Теремках-2 и в новом жилом комплексе Campus на Шулявке.

Протестующие перекрыли движение в центре Киева

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах. Несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции возле Верховной Рады.

Кроме того, участники акции блокировали ряд дорог в центре Киева. Они перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекресток улиц Липской и Институтской.

На улице Грушевского движение было полностью перекрыто в направлении правительственного квартала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.