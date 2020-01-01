Сутки в ООС: 10 обстрелов, двое раненых
За сутки 14 января сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС у себя в Facebook.
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:
- неподалеку от Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия; около населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов сепаратисты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:
- рядом с Луганским - со станковых противотанковых гранатометов;
- трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, из 82-мм міномету - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новолуганського - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - заявили в штабе операции.
Ранее сообщалось, что в связи с обострением обстановки на Донбасс приехали послы из Эстонии, Латвиии и Польши.
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