Сутки в ООС: 10 обстрелов, двое раненых

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Два бойца ВСУ получили ранения.

За сутки 14 января сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС у себя в Facebook.

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

неподалеку от Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия; около населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов сепаратисты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

рядом с Луганским - со станковых противотанковых гранатометов;

трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, из 82-мм міномету - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;

вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганського - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - заявили в штабе операции.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением обстановки на Донбасс приехали послы из Эстонии, Латвиии и Польши.

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