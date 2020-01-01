В Киевской области из-за курения погибли двое детей и взрослый

В частном жилом доме в Киевской области в результате отравления погибли взрослый и дети в возрасте 4 и 5 лет.

В Киевской области в селе Погребы Тетиевского из-за возгорания в доме погибли двое детей и взрослый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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“В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.). Предварительная причина пожара - курение в постели“, - говорят спасатели.

Уточняется, что сначала загорелся матрас. Пожар самоликвидировался, спасатели не привлекались.

Напомним, ранее в Киеве на Теремках прорвало теплосеть.

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