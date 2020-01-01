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Офис Генпрокурора и СБУ просят Иран передать черные ящики лайнера МАУ

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Украинские правоохранительные структуры просят передать бортовые самописцы сбитого лайнера Boeing 737.
Место крушения лайнера МАУ в Иране
Место крушения лайнера МАУ в Иране
twitter.com/CGTNOfficial

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины подали запрос в компетентные органы Ирана с просьбой передать Украине черные ящики с лайнера МАУ, который был сбит военными в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

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В Офисе также отметили, что Украина примет все возможные меры для обеспечения надлежащей расшифровки черных ящико для сохранения всех доказательств в расследовании обстоятельств крушения самолета. 

Напомним, Украинский парламент принял постановление о катастрофе лайнера МАУ.

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Теги: черные ящики, лайнер МАУ, Иран, СБУ, Офис Генпрокурора
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