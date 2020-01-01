Офис Генпрокурора и СБУ просят Иран передать черные ящики лайнера МАУ

Украинские правоохранительные структуры просят передать бортовые самописцы сбитого лайнера Boeing 737.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины подали запрос в компетентные органы Ирана с просьбой передать Украине черные ящики с лайнера МАУ, который был сбит военными в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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В Офисе также отметили, что Украина примет все возможные меры для обеспечения надлежащей расшифровки черных ящико для сохранения всех доказательств в расследовании обстоятельств крушения самолета.



Напомним, Украинский парламент принял постановление о катастрофе лайнера МАУ.

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