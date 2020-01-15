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Влетел на встречку: Опубликовано видео ДТП с участием пьяного копа

Комментариев: 2
В Сеть выложили видео ДТП с участием пьяного сотрудника полиции в Херсонской области .
Момент ДТП с участием полицейских
Момент ДТП с участием полицейских
скриншот

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент жуткого ДТП в Херсонской области. 14 января пьяный сотрудник полиции на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил служебный автомобиль с патрульными. 

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Мы ранее сообщали о данном инциденте. Автомобиль полиции попал в жесткое ДТП в Геническом районе, неподалеку от поселка Новоалексеевка.

“Очень нетрезвый водитель #Митсубиши на скорости 130 км час, выполняя обгон в то туман, врезался в полицейский #Шкода #Рапид. Чудом обошлось без трупов... Стрелка застыла на 130 км/ч, статья тоже 130 (административного кодекса – ред.), - сообщили на портале dtp.kiev.ua.

Позже в полиции Херсонской области прокомментировали инцидент. 

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“Предварительно установлено, что действующий работник Генического отдела полиции, который сейчас находится в отпуске, на собственном автомобиле “Mitsubishi“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автомобилем “Skoda Rapid“, в котором находились трое сотрудников патрульной полиции АР Крым,“ - рассказали в полиции.

Видео момента ДТП было опубликовано на странице “Оперативный“ в Facebooke.



Напомним, Пьяный водитель отправил автомобиль в пруд на Полтавщине.

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Теги: ДТП, Генический район, полиция
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Комментариев (3)
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пупизоид    15.01.2020, 12:27
Оценка:  0
пупизоид
Кого-то точно отмажут
zadneprohodchik    15.01.2020, 11:51
Оценка:  0
zadneprohodchik
олень конкретный !
wizarto    15.01.2020, 11:29
Оценка:  0
wizarto
НОРМ ПРИУС ФРОНТАЛЬНЫЙ УДАР ПРОШОЛ
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