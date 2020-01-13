"Военный трибунал террористов": бывшая пленная рассказала о судах в ОРДЛО

Освобожденная из плена боевиков Татьяна Гончарова рассказала, как её судили в ОРДЛО.

Освобожденная из плена сепаратистов украинка Татьяна Гончарова, отсидевшая в застенках боевиков три года и семь месяцев, рассказала о том, как ее “судили“ террористы псевдореспублки “ДНР“. Об этом она рассказала LB.ua.

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Как рассказывает Татьяна, “суды“ длились обычно 5-10 минут. Что-то там зачитали - и обратно в тюрьму. Свидетелей никаких не было, разве что однажды пришел какой-то человек, который присутствовал при открытии машины моего напарника. Когда его спросили, что вы видели, так тот даже сказал - не видел ничего, отошел покурить.

Судил нас так называемый “военный трибунал “ДНР“ из числа бывших украинских судей, судья - Людмила Стратейчук, прокурор - Кротова. Дали мне 14 лет в колонии общего режима в Снежном, ведь других для женщин на оккупированной территории просто нет, - рассказывает женщина.

Про условия содержания Татьяна рассказала, что воду дают на несколько часов в день и только холодную, дают 2 литра в день на человека, хочешь - стирай, хочешь - мойся. Туалет - дыра на улице, которую чистят летом сами заключенные.

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Напомним, ранее жительница Горловки рассказала о пытках и насилии в плену сепаратистов.

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