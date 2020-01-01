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Задержан еще один подозреваемый в деле об убийстве Окуевой

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Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в деле об убийстве Амины Окуевой.
Амина Окуева
Амина Окуева
facebook.com/Amina.Okueva

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного подозреваемого в деле об убийстве героя АТО Амины Окуевой. Задержанного зовут Андрей Кравченко. Об этом журналистам “Слідство.Інфо” сообщила адвокат подозреваемого Инна Бигунец. 

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Известно, что Кравченко был задержан сегодня утром возле своего дома. На данный момент не сообщается, вручено ли ему подозрение по делу Окуевой.

В Киевской полиции журналистам подтвердили факт задержания. Сообщается, что арест Кравченко связан с другим преступлением, в котором подозревается группа, причастная к расстрелу Окуевой. Руководитель пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что речь идет об убийстве киевского бизнесмена в 2014-м году.

Напомним, подозреваемого в убийстве Окуевой арестовали без права залога.

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Теги: Андрей Кравченко, Амина Окуева, убийство, задержание
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