Стало известно, кого Кабмин утвердил новым главой НАПК

Антикоррупционное ведомство возглавит бывший прокурор.

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Кабинет Министров назначил новым председателем Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александра Новикова. В конце прошлого года он победил в открытом конкурсе на эту должность, сообщает Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции, - говорится в сообщении.

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Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение в делах о борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Напомним, уволенные члены НАПК перед уходом выписали себе стотысячные премии. Из-за этого денег не хватило на зарплаты другим работникам.

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