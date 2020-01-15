Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, кого Кабмин утвердил новым главой НАПК

Комментариев: 2
Антикоррупционное ведомство возглавит бывший прокурор.
Новый глава НАПК Александр Новиков
Новый глава НАПК Александр Новиков
gordonua.com

Читай также: Зеленский внес в Раду законопроект о залогах для коррупционеров

Кабинет Министров назначил новым председателем Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александра Новикова. В конце прошлого года он победил в открытом конкурсе на эту должность, сообщает Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции, - говорится в сообщении.

Читай также: “Коррупционер мутирует“: В НАПК рассказали о новых схемах

Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение в делах о борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Напомним, уволенные члены НАПК перед уходом выписали себе стотысячные премии. Из-за этого денег не хватило на зарплаты другим работникам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: НАПК, коррупция, Кабмин, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
kapablankas    15.01.2020, 13:31
Оценка:  -18
kapablankas
пустая и ненужная организация

деньги на ветер
Путин-Xyйло    15.01.2020, 13:12
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Очередной ручной "не лох"!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь