Укроборонпром начал распродажи списанного имущества через ProZorro

Объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн.

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Государственный концерн “Укроборонпром“ объявил о продаже списанного имущества предприятий через электронную площадку “ProZorro.Продажи“. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета, а также автомобили, автобусы и металлолом.

Перевод торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, - говорится в сообщении.

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Следующим шагом в реформе закупок в Укроборонпроме называют продажу на аукционах арендованного имущества государственных предприятий.

Напомним, в Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия. Укрспецэкспорт возглавил бывший гендиректор британско-украинской компании и депутат Киевсовета Ноздря.

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