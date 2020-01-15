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Укроборонпром начал распродажи списанного имущества через ProZorro

Комментариев: 2
Объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн.
Укроборонпром начал распродажи списанного имущества
Укроборонпром начал распродажи списанного имущества
Фотоархив Минобороны

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Государственный концерн “Укроборонпром“ объявил о продаже списанного имущества предприятий через электронную площадку “ProZorro.Продажи“. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета, а также автомобили, автобусы и металлолом.

Перевод торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, - говорится в сообщении.

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Следующим шагом в реформе закупок в Укроборонпроме  называют продажу на аукционах арендованного имущества государственных предприятий.

Напомним, в Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия. Укрспецэкспорт возглавил бывший гендиректор британско-украинской компании и депутат Киевсовета Ноздря.

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Теги: Укроборонпром, ProZorro, аукцион
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    15.01.2020, 13:54
Оценка:  0
fkrfyfan
А люди хряка поросёнко не всё продали?
dron29    15.01.2020, 13:06
Оценка:  +18
dron29
Зелики решили побырику все продать, пока не поздно))
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