Министр юстиции рассказал, что после работы в министерстве его не трудоустроят ни в одной "приличной компании".

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал собственную заработную плату. По его словам, сумма в инфографике журналистов является “манипулятивной, так как не учитывает размер налоговых отчислений“. Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, из-за разницы заработной платы в СМИ и выплатами реальными ему пришлось оправдываться перед женой.

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“Вчера раздраженной жене на вопрос “Где деньги?“ пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная. 226 тыс не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы“ - пояснил министр.

Высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость - подчеркнул министр

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“Попадание на политическую должность делает из человека politically exposed person (политического деятеля). В течение нескольких лет после увольнения меня не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, а оставить хоть немного на потом“ - подытожил Малюська.

Истории о высоких зарплатах в Минюсте продолжатся (и речь здесь не обо мне). Мы будем нанимать в штат топовых юристов, что сэкономит нам миллионы долларов бюджетных средств, которые мы сейчас вынуждены, например, тратить на аутсорс. Это будет не очень пиарно, зато правильно и экономно - отметил он

"Где деньги?": Министр Малюська отчитывался перед женой из-за зарплаты Денис Малюська / Facebook

"Где деньги?": Министр Малюська отчитывался перед женой из-за зарплаты Денис Малюська / Facebook

Ранее сообщалось о том, что зарплата главы “Укрпочты“ в два раза выше, чем у президента США. Смелянский получит 22 с половиной миллиона гривен до конца 2020 года.

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