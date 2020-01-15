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Оккупанты в Крыму передали шикарный особняк Ахметова "Газпрому"

Комментариев: 2
"Национализированную" дачу Ахметова продали за 1,975 млрд рублей.
Дача Ахметова на южном берегу Крыма
Дача Ахметова на южном берегу Крыма
krymr.org

Оккупационные власти Крыма передали "национализированный" особняк украинского олигарха Рината Ахметова российской компании "Газпром". Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

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Дача Рината Ахметова находится в поселке Парковое на южном берегу Крыма. После аннексии Крыма, оккупанты "национализировали" недвижимость. 

По информации российских СМИ, аукцион по продаже особняка прошел в декабре прошлого года. Начальная цена лота составила 1,975 млрд рублей. Единственную заявку подало ООО "ЭТЦ в Парковом", из-за этого торги признали недействительными. Однако с компанией все равно заключили договор.

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ООО "ЭТЦ в Парковом" контролируется ООО "Газпром добыча Оренбург", которое является дочерней структурой российского "Газпрома".

Напомним, у Зеленского рассказали, как поступят с особым статусом Севастополя.

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Теги: Ахметов, Крым, дача, Газпром
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Комментариев (3)
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exolot    15.01.2020, 13:49
Оценка:  0
exolot
Экспроприация, национализация по сути узаконенный грабеж государственными структурами.
ftb1    15.01.2020, 13:52
Оценка:  0
ftb1
Так государственные структуры для того и существуют
ftb1    15.01.2020, 13:30
Оценка:  +3
ftb1
Теперь украина на зло Оккупантам продаст свою землю ))))))))
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