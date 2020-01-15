Оккупанты в Крыму передали шикарный особняк Ахметова "Газпрому"

"Национализированную" дачу Ахметова продали за 1,975 млрд рублей.

Оккупационные власти Крыма передали "национализированный" особняк украинского олигарха Рината Ахметова российской компании "Газпром". Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

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Дача Рината Ахметова находится в поселке Парковое на южном берегу Крыма. После аннексии Крыма, оккупанты "национализировали" недвижимость.



По информации российских СМИ, аукцион по продаже особняка прошел в декабре прошлого года. Начальная цена лота составила 1,975 млрд рублей. Единственную заявку подало ООО "ЭТЦ в Парковом", из-за этого торги признали недействительными. Однако с компанией все равно заключили договор.

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ООО "ЭТЦ в Парковом" контролируется ООО "Газпром добыча Оренбург", которое является дочерней структурой российского "Газпрома".



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