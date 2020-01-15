Украинские топ-политики рассказали, где встречали Новый год

Рабинович был в районе Омана, а Вакарчук - в Тайланде.

Вадим Рабинович встретил Новый год на Аравийском полуострове, Владислав Вакарчук отдыхал в Тайланде, а Виктория Сюмар отметила новогодние праздники на Подоле. Об этом украинские нардепы рассказали журналистам “Радио Свобода“.

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Журналисты узнали, где праздновали Новый год известные украинские политики.



“Я всегда Новый год, как минимум, последних 10-12 лет встречаю на Закарпатье. Так было и в этот раз. Был там с 25 декабря, вернулся 13 января вечером. Ездил на Волынь праздновать Рождество“, - рассказал представитель “ОПЗЖ“ Виктор Медведчук.



“На Новый год был в Киеве и под Киевом (встречал с родителями и друзьями), а затем я отправился в Черкасскую, где посещал энергетические места Холодный Яр, например. Интересовался историей Колиивщины“, - сказал “Слуга народа“ Александр Корниенко.

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“Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ“, - поделился лидер “Голоса“ Святослав Вакарчук.



“Отдыхал я нормально. Загорел вот немного. Я обычно отдыхаю в районе Бахрейна, Омана. В таких вот местах,“ - отметил нардеп от “ОПЗЖ“ Вадим Рабинович.



“Дома встречали и Новый год, и Рождество. В Киеве ходили гуляли к елке на Софиевской площади, на Подоле. Отсыпались, читали, смотрели кино“, - рассказала представитель “Европейской Солидарности“ Виктория Сюмар.



“В кругу семьи“. (На уточняющий вопрос Радио Свобода: в Украине это было или за рубежом, Юлия Тимошенко не ответила - ред.) - сказала глава партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко.





Напомним, Вакарчук скрылся от журналистов, когда возвращался из отпуска в Таиланде.

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