Кабмин запретил приватизацию госпредприятий: Список

Продавать не будут предприятия, которые обеспечивают энергонезависимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями и имеют критически важное значение для общества.

Правительство на заседании в среду, 15 января, утвердило перечень стратегических предприятий, которые запрещено приватизировать, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.

Теперь проект закона должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.

Согласно решению Кабмина, не подлежат приватизации предприятия, которые:

обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.

Читай также: Бизнес-омбудсмен Украины высказал опасения по поводу приватизации гособъектов “Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации“, - добавил Гончарук.

ссылке. С перечнем предприятий, которые не будут приватизировать, можна ознакомиться по

В конце декабря стало известно, что Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий, от продажи которых расчитывают выручить более 12 миллиардов гривен.