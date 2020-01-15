Кабмин запретил приватизацию госпредприятий: Список
Продавать не будут предприятия, которые обеспечивают энергонезависимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями и имеют критически важное значение для общества.
Правительство на заседании в среду, 15 января, утвердило перечень стратегических предприятий, которые запрещено приватизировать, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.
Теперь проект закона должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.
Согласно решению Кабмина, не подлежат приватизации предприятия, которые:
- обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
- являются естественными монополиями;
- имеют критически важное значение для общества.
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“Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации“, - добавил Гончарук.
С перечнем предприятий, которые не будут приватизировать, можна ознакомиться по ссылке.
В конце декабря стало известно, что Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий, от продажи которых расчитывают выручить более 12 миллиардов гривен.
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