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Кабмин запретил приватизацию госпредприятий: Список

Комментариев: 1
Продавать не будут предприятия, которые обеспечивают энергонезависимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями и имеют критически важное значение для общества.
Нафтогаз приватизировать запретили
Нафтогаз приватизировать запретили
Сеть
Правительство на заседании в среду, 15 января, утвердило перечень стратегических предприятий, которые запрещено приватизировать, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.
 
Теперь проект закона должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.
 
Согласно решению Кабмина, не подлежат приватизации предприятия, которые:
  • обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
  • являются естественными монополиями;
  • имеют критически важное значение для общества.

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“Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации“, - добавил Гончарук.

С перечнем предприятий, которые не будут приватизировать, можна ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий, от продажи которых расчитывают выручить более 12 миллиардов гривен.

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Теги: приватизация, Кабмин Украины, госпредприятие, Алексей Гончарук
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Комментариев (1)
Николай510    15.01.2020, 15:21
Оценка:  0
Николай510
сюда же на первом месте должны относиться электростанции с электролиниями передач и обслуживания населения "из первых рук", а не "воровских посредников", Железнодорожное обслуживание, водные ресурсы, газ, нефть, лесное хозяйство и ещё многое другое, включая все недра земли...
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