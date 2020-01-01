Найем рассказал, как у него получилась зарплата в 300 тысяч

Чиновник уверяет, что в один месяц ему просто выплатили все старые долги.

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Заместитель генерального директора “Укроборонпрома“ Мустафа Найем не получает зарплату в размере 300 тысяч гривен в месяц. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда “зарплаты в 300 тысяч“. Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий “волонтерский“ период работы в концерне, - написал он.

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Следует отметить, что в декларации Найема от 14 января 2020 года указано, что в декабре прошлого года в качестве зарплаты он получил 176 044 гривен. Однако в декларации от 11 декабря указано, что 02.12.2019 он получил 310 521 грн в качестве “заработной платы, полученной по основному месту работы“.

Да, у бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше. “Результаты“ нам и стране ещё долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от Бигуса и НАБУ, - написал Найем.

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Он отметил, что “теперь все открыто“ и можно выбрать, что результативнее и ближе: “опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной белой и открыто задекларированной зарплатой“.

Напомним, министр Малюська отчитывался перед женой из-за зарплаты. Министр юстиции рассказал, что после работы в министерстве его не трудоустроят ни в одной “приличной компании“.

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