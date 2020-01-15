В 40 раз вырос денежный залог для кандидатов на местных выборах

Теперь побороться за кресло президента Украины стало дешевле, чем за кресло мэра Киева.

Залог для кандидатов в кресло столичного мэра – более 4 миллионов гривен Фейсбук ЦИК

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Денежный залог, который вносят при регистрации кандидаты в местные советы, вырос почти в 40 раз по сравнению с избирательной кампанией 2015 года. Об этом сообщает общественное движение “ЧЕСНО“.

Расчеты на основе формулы из Избирательного кодекса свидетельствуют, что размер залога для кандидата в мэры облцентра или большого города от 90 тысяч избирателей будет составлять не менее 170 000 гривен (Ужгород), - говорят общественники.

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Рекордным будет залог для кандидатов, нацелившихся в кресло столичного мэра – более 4 миллионов гривен. Причем это даже больше, чем для кандидатов в президенты, для которых размер залога поднят до 3 миллионов гривен.

Как отмечают активисты, в сравнении с кампанией 2015 года размер залога вырос в среднем в 40 раз. Так, во время предыдущей кампании кандидат в мэры Киева должен был заплатить за участие в выборах всего 104 тысячи гривен. Залог для кандидата в мэры Львова в 2015 году составил 28 тысяч гривен, в этом году – уже 1 млн. 77 тысяч гривен.

chesno.org

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Отмечается, что такая формула применяется только для городов областного значения и городов, в которых зарегистрировано от 90 тысяч избирателей и более. В общем, под такие критерии в масштабах страны подпадает 30 городов (города под оккупацией в данных не учтены).

Формула расчета залога для кандидатов в мэры и для регистрации партийных списков идентична и зависит от количества зарегистрированных в городе избирателей и от размера минимальной заработной платы.

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Эти деньги вернутся партии только при условии, если их кандидат в мэры в первом туре выигрывает выборы, или же попадет в 2 тур. В противном случае залог перечисляется в государственный бюджет. Так же происходит и с партиями, если она выиграет выборы и примет участие в распределении мандатов в городском совете, то залог ей вернется. В противном случае деньги также перечисляются в госбюджет.

В десятки раз также растет и “стоимость“ регистрации списка кандидатов в областные советы.

Напомним, в конце декабря Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Также в нем содержится новая формула расчета денежных залогов для кандидатов.

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