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В 40 раз вырос денежный залог для кандидатов на местных выборах

Комментариев: 5
Теперь побороться за кресло президента Украины стало дешевле, чем за кресло мэра Киева.
Залог для кандидатов в кресло столичного мэра – более 4 миллионов гривен
Залог для кандидатов в кресло столичного мэра – более 4 миллионов гривен
Фейсбук ЦИК

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Денежный залог, который вносят при регистрации кандидаты в местные советы, вырос почти в 40 раз по сравнению с избирательной кампанией 2015 года. Об этом сообщает общественное движение “ЧЕСНО“.

Расчеты на основе формулы из Избирательного кодекса свидетельствуют, что размер залога для кандидата в мэры облцентра или большого города от 90 тысяч избирателей будет составлять не менее 170 000 гривен (Ужгород), - говорят общественники.

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Рекордным будет залог для кандидатов, нацелившихся в кресло столичного мэра – более 4 миллионов гривен. Причем это даже больше, чем для кандидатов в президенты, для которых размер залога поднят до 3 миллионов гривен.

Как отмечают активисты, в сравнении с кампанией 2015 года размер залога вырос в среднем в 40 раз. Так, во время предыдущей кампании кандидат в мэры Киева должен был заплатить за участие в выборах всего 104 тысячи гривен. Залог для кандидата в мэры Львова в 2015 году составил 28 тысяч гривен, в этом году – уже 1 млн. 77 тысяч гривен.

chesno.org

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Отмечается, что такая формула применяется только для городов областного значения и городов, в которых зарегистрировано от 90 тысяч избирателей и более. В общем, под такие критерии в масштабах страны подпадает 30 городов (города под оккупацией в данных не учтены).

Формула расчета залога для кандидатов в мэры и для регистрации партийных списков идентична и зависит от количества зарегистрированных в городе избирателей и от размера минимальной заработной платы.

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Эти деньги вернутся партии только при условии, если их кандидат в мэры в первом туре выигрывает выборы, или же попадет в 2 тур. В противном случае залог перечисляется в государственный бюджет. Так же происходит и с партиями, если она выиграет выборы и примет участие в распределении мандатов в городском совете, то залог ей вернется. В противном случае деньги также перечисляются в госбюджет.

В десятки раз также растет и “стоимость“ регистрации списка кандидатов в областные советы.

Напомним, в конце декабря Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Также в нем содержится новая формула расчета денежных залогов для кандидатов.

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Теги: выборы, Избирательный кодекс
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Комментариев (5)
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Сливной-Бачок    15.01.2020, 14:52
Оценка:  +19
Сливной-Бачок
Сьогоднішня Влада робить усе, щоб бідні люди стали ще біднішими.Та ще щоб бідні люди не змогли бути обрані.
Из_бана    15.01.2020, 14:56
Оценка:  +20
Из_бана
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..»
Сливной-Бачок    15.01.2020, 14:50
Оценка:  +22
Сливной-Бачок
Корупція починається уже до виборів
Из_бана    15.01.2020, 14:52
Оценка:  +22
Из_бана
Ну так наши "законодатели" и есть творцы коррупции.
Из_бана    15.01.2020, 14:39
Оценка:  +21
Из_бана
Это не только дискриминация по имущественному цензу, но и противоречит здравому смыслу. Город нанимает на работу чиновника. На зарплату. При этом залог на участие превышает зарплату за срок каденции. Логика где? Т.е. изначально предполагается, что он будет жить не на зарплату.
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