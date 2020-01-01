Соболев обещает 2 млн грн за информацию об убийцах своего сына

Награду получит тот, кто поможет поймать заказчика покушения.

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Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн гривень вознаграждения за информации о заказчике покушения на его семью, в результате которого погиб его маленький сын. Об этом политик заявил на брифинге в Киеве.

Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы с женой приняли решение – мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 миллионов гривень. Если это будет полиция, – я при всех говорю – мы готовы эти 2 миллиона дать на технические средства или на что скажут, мы готовы точно так же выплатить, - сказал он.

Напомним, жена Соболева рассказала детали убийства их сына. По словам женщины, все было как в тумане.

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