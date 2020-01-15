Рабинович: "ОПЗЖ" и "СН" создали рабочую группу по рассмотрению позиций вопроса земли

В среду, 15 января, у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова состоялось заседание руководителей депутатских групп и фракций, где обсуждался один вопрос – продажа украинской земли, которую проталкивает власть, нарушая все нормы законодательства. Об этом рассказал народный депутат Украины, сопредседатель фракции “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ“ Вадим Рабинович.

“К чему мы пришли? К тому, что сегодня все признали: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ – это единственная преграда, которая не позволяет власти распродать украинскую землю. С остальными политическими силами в этом вопросе уже вроде как есть понимание“, – рассказал парламентарий.

Главным же результатом заседания, по мнению депутата, есть договоренность о создании рабочей группы по земельному вопросу, в которую войдут представители двух фракций – “Слуга народа“ и “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ“.

“Мы договорились создать рабочую группу, в которую войдут представители только двух фракций – “Слуга народа“ и “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ“. Работать она будет два дня – в воскресенье и понедельник, поскольку в остальные дни работает Рада. Мы попытаемся еще раз разъяснить “слугам“ все те серьезные законодательные препятствия, которые существуют в вопросе продажи земли“, – сообщил политик.

Он подчеркнул, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ продолжает бороться за то, чтобы власть не продала украинскую землю.

“Если кто-то не понял, объясню: украинская земля еще не продана только потому, что в Верховной Раде есть ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. И для меня это важно, поскольку говорит о том, что мы делаем важные для страны вещи“, – резюмировал Вадим Рабинович.