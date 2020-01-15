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Рабинович: ОПЗЖ и СН создали рабочую группу по вопросу продажи украинской земли

Комментариев: 1
Рабинович: ОПЗЖ и СН создали рабочую группу по вопросу продажи украинской земли

В среду, 15 января, у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова состоялось заседание руководителей депутатских групп и фракций, где обсуждался один вопрос – продажа украинской земли, которую проталкивает власть, нарушая все нормы законодательства. Об этом рассказал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Вадим Рабинович.

"К чему мы пришли? К тому, что сегодня все признали: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ – это единственная преграда, которая не позволяет власти распродать украинскую землю. С остальными политическими силами в этом вопросе уже вроде как есть понимание", – рассказал парламентарий.

Главным же результатом заседания, по мнению депутата, есть договоренность о создании рабочей группы по земельному вопросу, в которую войдут представители двух фракций – "Слуга народа" и "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".

"Мы договорились создать рабочую группу, в которую войдут представители только двух фракций – "Слуга народа" и "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ". Работать она будет два дня – в воскресенье и понедельник, поскольку в остальные дни работает Рада. Мы попытаемся еще раз разъяснить "слугам" все те серьезные законодательные препятствия, которые существуют в вопросе продажи земли", – сообщил политик.

Он подчеркнул, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ продолжает бороться за то, чтобы власть не продала украинскую землю.

"Если кто-то не понял, объясню: украинская земля еще не продана только потому, что в Верховной Раде есть ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. И для меня это важно, поскольку говорит о том, что мы делаем важные для страны вещи", – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (2)
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Carelessangel    15.01.2020, 15:26
Оценка:  0
Carelessangel
тварей все опхж расстрелять надо
Из_бана    15.01.2020, 15:24
Оценка:  -1
Из_бана
Давайте лучше Рабиновича со слугами его народа продадим.
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