Как попасть на работу в прокуратуру - Офис Рябошапки

В Генпрокуратуре разъяснили, какими качествами должен обладать идеальный кандидат.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка анонсировал отбор прокуроров на вакантные должности уже 20 января 2020 года. В прокуратуре ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, говорится в сообщении пресс-службы.

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В Генпрокуратуре обещают конкурентную заработную плату (от 7 до 29 тыс грн оклад) и регулярное повышение квалификации (для этого будет создан специальный тренинговый центр).

Для участия в конкурсе необходимо подать документы:

Письменное заявление об участии. Копия паспорта гражданина Украины и копия ИНН. Анкета кандидата на должность прокурора с автобиографией. Копии документов об образовании, ученой степени, ученого звания. Копия трудовой книжки. Медицинская справка о состоянии здоровья. Копия военного билета (для военнослужащих или военнообязанных). Справка о допуске к государственной тайне (при наличии). Письменное согласие на сбор, хранение и использование информации о кандидате. Согласие на проведение специальной проверки. Заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Декларация добродетели и родственных связях.

Документы для участия в конкурсе отправляются по почте.

Как попасть на работу в Офис Генерального прокурора Офис Генпрокурора

Как будет проходить конкурс на работу в Офис прокурора?

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Все участники пройдут анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после него - тест на общие способности и навыки. Следующий этап - собеседование, частью которого будет практическое задание. Тестовые вопросы с ответами, а также образец практического задания будут опубликованы на официальном сайте.

По результатам тестирования и собеседования будут отобраны кандидаты, которым предложат пройти стажировку - подытожили в Офисе Генерального прокурора

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