Как попасть на работу в прокуратуру - Офис Рябошапки
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка анонсировал отбор прокуроров на вакантные должности уже 20 января 2020 года. В прокуратуре ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, говорится в сообщении пресс-службы.
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В Генпрокуратуре обещают конкурентную заработную плату (от 7 до 29 тыс грн оклад) и регулярное повышение квалификации (для этого будет создан специальный тренинговый центр).
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- Письменное заявление об участии.
- Копия паспорта гражданина Украины и копия ИНН.
- Анкета кандидата на должность прокурора с автобиографией.
- Копии документов об образовании, ученой степени, ученого звания.
- Копия трудовой книжки.
- Медицинская справка о состоянии здоровья.
- Копия военного билета (для военнослужащих или военнообязанных).
- Справка о допуске к государственной тайне (при наличии).
- Письменное согласие на сбор, хранение и использование информации о кандидате.
- Согласие на проведение специальной проверки.
- Заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
- Декларация добродетели и родственных связях.
Документы для участия в конкурсе отправляются по почте.
Как будет проходить конкурс на работу в Офис прокурора?
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Все участники пройдут анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после него - тест на общие способности и навыки. Следующий этап - собеседование, частью которого будет практическое задание. Тестовые вопросы с ответами, а также образец практического задания будут опубликованы на официальном сайте.
По результатам тестирования и собеседования будут отобраны кандидаты, которым предложат пройти стажировку - подытожили в Офисе Генерального прокурора
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