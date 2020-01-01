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Как попасть на работу в прокуратуру - Офис Рябошапки

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В Генпрокуратуре разъяснили, какими качествами должен обладать идеальный кандидат.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка анонсировал отбор прокуроров на вакантные должности уже 20 января 2020 года. В прокуратуре ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, говорится в сообщении пресс-службы.

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В Генпрокуратуре обещают конкурентную заработную плату (от 7 до 29 тыс грн оклад) и регулярное повышение квалификации (для этого будет создан специальный тренинговый центр). 

Для участия в конкурсе необходимо подать документы: 

  1. Письменное заявление об участии.
  2. Копия паспорта гражданина Украины и копия ИНН.
  3. Анкета кандидата на должность прокурора с автобиографией.
  4. Копии документов об образовании, ученой степени, ученого звания.
  5. Копия трудовой книжки.
  6. Медицинская справка о состоянии здоровья.
  7. Копия военного билета (для военнослужащих или военнообязанных).
  8. Справка о допуске к государственной тайне (при наличии).
  9. Письменное согласие на сбор, хранение и использование информации о кандидате.
  10. Согласие на проведение специальной проверки.
  11. Заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
  12. Декларация добродетели и родственных связях.

Документы для участия в конкурсе отправляются по почте.

Как попасть на работу в Офис Генерального прокурора
Как попасть на работу в Офис Генерального прокурора
Офис Генпрокурора

Как будет проходить конкурс на работу в Офис прокурора? 

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Все участники пройдут анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после него - тест на общие способности и навыки. Следующий этап - собеседование, частью которого будет  практическое задание. Тестовые вопросы с ответами, а также образец практического задания будут опубликованы на официальном сайте.

По результатам тестирования и собеседования будут отобраны кандидаты, которым предложат пройти стажировку - подытожили в Офисе Генерального прокурора

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Теги: офис генерального прокурора, работа в прокуратуре
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