Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор по Донбассу и обмену пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке были вопросы, касающиеся на Донбассе, а также будущего обмена пленными. Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

Читай также: Рабинович: ОПЗЖ и СН создали рабочую группу по вопросу продажи украинской земли

Так, канцлер Германии выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.

Глава Украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечение к уголовной ответственности виновных в поражении ракетой самолета МАУ.

Читай также: Кабмин ужесточит наказание за вовлечение детей в вооруженные формирования

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Президент Зеленский и Канцлер ФРГ Меркель также обсудили ситуацию на Донбассе.

Глава Украины поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования войны на востоке. Также он подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части пленных украинцев.

Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Читай также: Кабмин будет ежемесячно публиковать зарплаты министров

Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима “полной тишины“ в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях ТГК в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По словам Зеленского, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей , - подчеркнул он.

Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на оккупированных территориях.

Читай также: Найем рассказал, как у него получилась зарплата в 300 тысяч

Напомним, ранее активисты против рынка земли приехали под дом Президента Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.