Чем владеет новый глава НАПК: появилась декларация

Новоизбранный глава НАПК не имеет жилья и земельных участков. В то же время он задекларировал полмиллиона зарплаты в ГПУ.

Жена Новикова задекларировала более 200 тыс. гривен от бизнеса скриншот

Появилась декларация нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова за 2019 год, документ опубликован на сайте НАПК.

Читай также: Из ГПУ уволился “самый богатый следователь Украины” Исходя из данных, чиновник задекларировал 160 тыс. гривен наличными, принадлежащий жене внедорожник KIA и аренду квартиры площадью 59,3 кв. м в Киеве за 2019 год.

Также Новиков задекларировал похищенный автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска, который принадлежит его родственнику, автомобиль ВАЗ 21099 1996 года выпуска, переданный ему по доверенности, 563 185 гривен зарплаты в Генпрокуратуре, 227 тыс. гривен дохода жены от предпринимательской деятельности.

У Новикова нет своего жилья и земельных участков.

Напомним, 15 января правительство назначило новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.