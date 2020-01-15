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"Слуга Народа" Васильев заснул прямо на заседании Верховной Рады

Комментариев: 3
Нардеп от "Слуги Народа" решил отдохнуть прямо на рабочем месте.
"Слуга Народа" Игорь Васильев спал прямо на заседании ВР
"Слуга Народа" Игорь Васильев спал прямо на заседании ВР
скриншот

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, "Слуга народа" Игорь Васильев заснул на рабочем месте во время заседания парламента. Соответствующее видео на своем канале в Telegram опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. 

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Отметим, что это уже не первый случай, когда нардепы "Слуги Народа" засыпают прямо во время заседания парламента. В декабре прошлого года парламентские журналисты опубликовали фото депутата Николая Стефанчука, который также уснул на заседании ВР.

"Слуга Народа" Васильев заснул прямо на заседании Верхов...
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Напомним, Новинский и Шпенов стали первыми кнопкодавами 2020 года.

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Теги: Васильев, Слуга Народа, заснул, Верховна Рада
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Комментариев (3)
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Kismyas    15.01.2020, 16:49
Оценка:  +2
Kismyas
За сто штук в месяц я б тоже спал))
Carelessangel    15.01.2020, 16:31
Оценка:  +17
Carelessangel
где он уснул если он руками двигал и пальцами!
Zasprovedlivost    15.01.2020, 16:21
Оценка:  -2
Zasprovedlivost
За что этим козлам зп платить ?
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