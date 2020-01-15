"Слуга Народа" Васильев заснул прямо на заседании Верховной Рады

Нардеп от "Слуги Народа" решил отдохнуть прямо на рабочем месте.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, "Слуга народа" Игорь Васильев заснул на рабочем месте во время заседания парламента. Соответствующее видео на своем канале в Telegram опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Отметим, что это уже не первый случай, когда нардепы "Слуги Народа" засыпают прямо во время заседания парламента. В декабре прошлого года парламентские журналисты опубликовали фото депутата Николая Стефанчука, который также уснул на заседании ВР.

"Слуга Народа" Васильев заснул прямо на заседании Верхов... 0:00 / 00:20



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