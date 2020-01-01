Сельский голова за взятку в 10 тыс грн получил 5 лет тюрьмы

Чиновник получил взятку за разрешение о размещении рекламы.

В Черкасской области Шполянский районный суд признал сельского голову виновным в получении взятки. Чиновника судили по ч 3 ст 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Об этом сообщает прокуратура.

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“Сельский голова приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно распорядительных функций на 2 года“ - говорится в сообщении.

Известно, что чиновник получил взятку в размере 10 тыс гривен в феврале 2019 года. За эти деньги голова пообещал разрешить размещение рекламы на территории села, а также заключить договора аренды рекламных щитов.

Ранее в Днепре пьяный водитель пытался откупиться от копов баней. В ответ на заманчивое предложение патрульные вызвали следственно-оперативную группу для фиксации неправомерной выгоды.

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