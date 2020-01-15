Электронная перепись завершена: На следующей неделе будут результаты

В правительстве считают, что традиционная перепись теперь просто не нужна.

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Правительство планирует на следующей неделе обнародовать данные электронной переписи населения, проведенной в конце прошлого года. Об этом сегодня на брифинге по результатам заседания правительства сообщил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными, - сказал Дубилет.

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Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно, - подчеркнул он.

Напоминаем, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал электронную перепись вместо традиционной. Данные будут собраны на основе различных реестров, в частности из баз данных мобильных операторов. По словам Дубилета, госбюджет-2020 предусматривает 1,4 млрд грн на перепись, тогда как ранее анонсировались 3,4 млрд грн.

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