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Электронная перепись завершена: На следующей неделе будут результаты

Комментариев: 4
В правительстве считают, что традиционная перепись теперь просто не нужна.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет / Инстаграм

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Правительство планирует на следующей неделе обнародовать данные электронной переписи населения, проведенной в конце прошлого года. Об этом сегодня на брифинге по результатам заседания правительства сообщил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными, - сказал Дубилет.

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Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно, - подчеркнул он.

Напоминаем, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал электронную перепись вместо традиционной. Данные будут собраны на основе различных реестров, в частности из баз данных мобильных операторов. По словам Дубилета, госбюджет-2020 предусматривает 1,4 млрд грн на перепись, тогда как ранее анонсировались 3,4 млрд грн.

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Теги: перепись населения, Дубилет, Кабмин
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Комментариев (4)
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Из_бана    15.01.2020, 16:53
Оценка:  +19
Из_бана
Да она и раньше была не нужна. Просто бабки нужно было распилить.
Путин-Xyйло    15.01.2020, 16:49
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Ну что же, готовимся предоставлять справки смартфону
Coюзник    15.01.2020, 16:49
Оценка:  +21
Coюзник
Бред.
толян04    15.01.2020, 16:43
Оценка:  -19
толян04
гы-гы оле для "маневра" просто безбрежное)))
я лично даже не слышал что нас переПисали))
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