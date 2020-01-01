Зеленский встретился с родственниками погибших в крушении самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинских граждан в авиакатастрофе в Иране.

Встреча Зеленского с родственниками погибших в авиакатастрофе president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

Сейчас несколько наших граждан идентифицировано, - сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами, - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинский граждан получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

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Также Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Напомним, ранее Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.

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