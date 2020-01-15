Иран не передаёт черные ящики с самолета МАУ, - замгенпрокурора

Иранская сторона должна была передать Украине черные ящики до 15 января.

Правительство Ирана не передает бортовые самописцы с разбившегося в Иране лайнера Международных авиалиний Украины. Об этом в ходе заседания Комитета ВР по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки рассказал заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

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"Кто причастен и что нам известно? Без анализа чёрных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась к Ирану о допуске украинских следователей... Ключевая вещь. Пока что ответа о допуске нашей стороны мы не получили", - отметил Трепак.



Сотрудница Департамента ГПУ по внешним связями Полина Чиж рассказала, что Иран должен был выслать в Украину бортовые самописцы до 15 января включительно, однако никакой информации об отправке черных ящиков украинская сторона не получала.



Напомним, Офис Генпрокурора и СБУ просят Иран передать черные ящики лайнера МАУ.

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