Убийство в Каховке: Уволенному полицейскому сообщили о подозрении

Следствие считает, что коп помогал своему другу исказить обстоятельства происшествия, имитировав самозащиту.

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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику Каховского отдела полиции в сокрытии убийства в Каховке. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего мужчины.

При участии милиционера были искусственно созданы условия самообороны и скрытые обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое осуществил его товарищ. Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений, - говорится в сообщении.

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Из-за действий полицейского правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

Бывшему полицейскому грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, 1 января произошла перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина. Стрелка задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как “умышленное убийство“.

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Впоследствии выяснилось, на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

Позднее трех сотрудников Каховского отдела полиции уволили в связи с этим резонансным убийством. Среди уволенных оказался инспектор, который находился на месте перестрелки.

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