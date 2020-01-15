Заместителем главы ГБР может стать адвокат Януковича

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков может занять пост заместителя главы ГБР.

Заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков. Об этом сообщает Общественная Организация “Семья Героев Небесной Сотни“ в Facebook.

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Так, в случае назначения его заместителем директора, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда их передадут ГБР.

Как сообщается, 14 января семьи погибших на Майдане, и их адвокаты, раненые и участники Революции Достоинства встречались с начальником ГБР Ириной Венедиктовой.

Еще 2 января мы подавали обращение, где возражали против назначения на административные должности лиц, имеющих конфликт интересов. На встрече попытались прояснить эти вопросы. В частности, слухи о назначении на должность заместителя директора ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. К сожалению, опровержение не состоялось, - говорится в сообщении.

В ответ на это глава ГБР Венедиктова ответила, что в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен на должность.

Впоследствии оказалось, что Бабиков уже проходит спецпроверку. А конкурсная комиссия, которой отдельно задавали вопросы, наличие у Бабикова конфликта интересов в связи с его деятельностью как адвоката не обнаружила. Мол, Бабиков не является личным адвокатом Януковича, а лишь знакомился с материалами этого дела. Не обнаружил никаких препятствий для этой должности Бабиковым и полиграф, - сказала Венедиктова.

Скриншот facebook.com/RG.NebesnaSotnia

Напомним, ранее Янукович построил в Сочи “новое Межигорье“.

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