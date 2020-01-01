Свидетели подтвердили в суде алиби Яны Дугарь – адвокат

Однако суд всё равно не смог принять решение, поскольку часть свидетелей всё еще не допрошена.

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Свидетели дали показания в суде о наличии алиби у Яны Дугарь, которая проходит как одна из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявили ее адвокаты, пишет Цензор.НЕТ.

У стороны обвинения доказательств нет вообще. За месяц они не смогли принести их ни в апелляцию, ни на данное судебное заседание, ни предоставить их стороне защиты во время каких-либо следственных действий. С 29 декабря по теперешнее время Яна не вызвалась, следственные действия не проводились, - заявил адвокат Виталий Коломиец.

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Он также выразил уверенность, что суть подозрения, предъявленного Дугарь, “взята с потолка“. В этой связи адвокаты уже обратились с заявлением в ГБР.

Показания свидетелей, которые сегодня услышал суд, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби. Она в тот период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа, где выполняла обязанности по предоставлению медицинской помощи раненым воинам, - акцентировал адвокат Николай Ореховский.

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Вместе с тем, сегодня суд не смог вынести решение по пересмотру меры пресечения Яне Дугарь и планирует продолжить заседание 17 января. В частности, запланирован допрос остальных свидетелей, которые не успели приехать на сегодняшнее заседание.

Запись трансляции сегодняшного заседания суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения для Яны Дугарь:

Напомним, адвокат заявил, что МВД сознательно пыталось дискредитировать Яну Дугарь. Саперная сумка, которой Яну попрекали на известном брифинге с участием президента, не принадлежит ей, и в МВД это прекрасно знали.

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