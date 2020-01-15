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Назвал Евромайдан "жидомайданом": В Киеве отменили лекцию эксперта из РФ

Комментариев: 7
В Киеве отменили лекцию скандального российского медиаэксперта Мити Алешковского.
Российский эксперт Митя Алешковский
Российский эксперт Митя Алешковский
Mitya Aleshkovskiy/Facebook

В Киеве отменили лекцию российского медиаэксперта Мити Алешковского, который называл Евромайдан "жыдомайданом". Об этом в Facebook сообщили организаторы мероприятия. 

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Алекшковский должен был быть спикером на ивенте Центр развития благотворительности, однако лекцию отменили, когда узнали о его высказываниях. 

"Вчера было опубликовано анонс события, в комментариях к которому пользователи сети разместили скрины провокационных постов спикера в социальной сети твиттер, с которыми наша организация не была ознакомлена до того. Нами было принято решение отменить проведение события. Центра развития благотворительности был создан, чтобы работать на благо Украины", - сообщили организаторы.


Напомним, в Украину ежедневно не пускают до 30 россиян.

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Теги: Митя Алешковский, РФ, лекция, Киев, Евромайдан
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    15.01.2020, 19:52
Оценка:  +18
Брюква_и_Клюква
Самое прикольное в том, что этот рязанский пидoр - сам ж.ид
Valery776    15.01.2020, 19:33
Оценка:  -1
Valery776
Як говорив І. В. Коломойський -я "Жідобандера", отже майдан правильно називати - жідобандерівським.
Брюква_и_Клюква    15.01.2020, 19:54
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
Во время Майдана Игореха сидел в Хайфе и дрочил своего обрезанного вялого.
dikrava    15.01.2020, 19:06
Оценка:  +18
dikrava
Алешковский-шовинистическое дерьмо. Ему надо жить среди свиней на необитаемом острове)
nelci    15.01.2020, 19:04
Оценка:  -16
nelci
Глупо называть бандеромайдан иначе.
Из_бана    15.01.2020, 19:03
Оценка:  +16
Из_бана
"спикером на ивенте"

А это что за зверь?
Из_бана    15.01.2020, 19:02
Оценка:  +17
Из_бана
Еврею Алешковскому виднее.
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