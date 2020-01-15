Назвал Евромайдан "жидомайданом": В Киеве отменили лекцию эксперта из РФ

В Киеве отменили лекцию скандального российского медиаэксперта Мити Алешковского.

В Киеве отменили лекцию российского медиаэксперта Мити Алешковского, который называл Евромайдан "жыдомайданом". Об этом в Facebook сообщили организаторы мероприятия.

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Алекшковский должен был быть спикером на ивенте Центр развития благотворительности, однако лекцию отменили, когда узнали о его высказываниях.



"Вчера было опубликовано анонс события, в комментариях к которому пользователи сети разместили скрины провокационных постов спикера в социальной сети твиттер, с которыми наша организация не была ознакомлена до того. Нами было принято решение отменить проведение события. Центра развития благотворительности был создан, чтобы работать на благо Украины", - сообщили организаторы.

Напомним, в Украину ежедневно не пускают до 30 россиян.

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