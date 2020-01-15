Министр пояснила зарплату в размере почти 160 тысяч гривен

Министр утверждает, что сумма 159 тысяч гривен получилась из-за того, что государство задолжало ей выплаты еще с сентября.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда высказалась о своей зарплате за декабрь в размере 159 тысч гривен, о чем стало известно в ее Facebook в среду, 15 января.

По ее словам, система вознаграждения и поощрения в органах исполнительной власти чрезвычайно неэффективна.

"История моей работы в Минвете - это 5 месяцев вообще без зарплаты, а потом - голый оклад. У министра он - 16 тыс. грн. При этом принцип работы - 24/7", - написала Коляда.

Министр отметила, что выплаты в декабре это все, что задолжало ей государство с сентября: надбавки, отпускные и социалка. Налогов коляда заплатила 55 тысяч гривен.

Также, по ее словам, на чиновниках лежит огромная ответственность. Волонтерские команды при министерствах работают максимум несколько месяцев и по проектному принципу.

"Хорошие специалисты банально не могут работать в органах власти - государство не способно оплачивать их услуги адекватно. Для них это также своего рода волонтерство, которое не может продолжаться долго", - написала Коляда.

Она также подчеркнула, что не считает высокие зарплаты чиновников главной предпосылкой борьбы с коррупцией.

"Для меня это скорее вопрос морального выбора. Но я точно уверена, что эффективное противодействие коррупции - это не вопрос наказания, а вопрос ликвидации коррупционных предпосылок. Адекватная зарплата является одним из элементов этого (хотя и не единственным). Зарплата чиновника должна быть адекватной. Для этого правительственная команда и предлагает установку КПИ. Каждый чиновник должен понимать, что и для кого он делает, какие инструменты оценки эффективности и что будет на выходе", - подытожила министр.

Как известно, в СМИ начали появлятся зарплаты министров за декабрь, которые вызвали бурные обсуждения. Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, почему зарплаты работников Кабмина превышают сотни тысяч гривен.

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