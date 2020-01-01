В центре Львова поймали четырех нелегалов

Услуги по организации незаконного пересечения госграницы Украины составляли около $5000 с одного человека.

Правоохранители задержали в центре Львова четырех иностранцев, которые нелегально попали в Украину с территории Молдовы и в дальнейшем планировали добраться в страны Евросоюза. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 15 января.

Речь идет о трех гражданах Турции без документов и гражданине Узбекистана с просроченным паспортом. Во Львов они прибыли 4 января. Всем им 25-30 лет.

"Установлено, что услуги по организации незаконного пересечения государственной границы Украины составляли около 5000 долларов США за каждого переправленного иностранного гражданина", – рассказали в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч.2 ст. 332 УК Украины). Иностранцев также привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине. Продолжается досудебное расследование.

Ранее на этой неделе в Луганской области на границе с Россией задержали индусов-нелегалов. Иностранцы попали в РФ самолетом в конце декабря прошлого года, о чем свидетельствуют отметки и визы в их паспортах.

Также сообщалось, чтов Одесской области пограничники перекрыли канал переправки граждан Турции в ЕС.

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