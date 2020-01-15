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На Донбассе оккупанты убили украинского воина

Комментариев: 7
Украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, беспилотников и снайперских винтовок.
На Донбассе оккупанты убили украинского воина
На Донбассе оккупанты убили украинского воина
Штаб ООС

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В зоне боевых действий на Донбассе 15 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также огонь открывали снайперы боевиков.

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Обстрелы в штабе зафиксировали вблизи Песков, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска и Новотошковского.

Напомним, вчера на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня, в том числе из запрещенного “Минском“ вооружения. Ранены двое военных.

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Теги: Донбасс, обстрел, смерть, ООС
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Комментариев (7)
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Антибес    15.01.2020, 19:56
Оценка:  -17
Антибес
Не убили,а исцелили от алчности и жажды лёгкой наживы.Наёмники готовы дохнуть за деньги и льготы УБД,лишь бы не работать.
Брюква_и_Клюква    15.01.2020, 20:00
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
А почему ты не работаешь, говночерпий лахтинский?
Брюква_и_Клюква    15.01.2020, 19:51
Оценка:  +15
Брюква_и_Клюква
Смотрю, мокшанские говномесы-трансвеститы Ванька, Тузик и Толяншка не шибко популярны на том сайте
Letohradek    15.01.2020, 19:49
Оценка:  +17
Letohradek
..."Главное - перестать стрелять и отвести войска из укрепленных позиций!"
,,, Зэбилы, украинцы вам это не простят никогда!
Туземун    15.01.2020, 19:19
Оценка:  -17
Туземун
Эти жертвы уже наа совести кровавого клоуна. Казав що хоче миру, а домовлятися едет к Макрону, Путину и Меркелю.... В Наародных республиках скоро не останется граждан Украины....
VSHIVANKA    15.01.2020, 19:17
Оценка:  -17
VSHIVANKA
ЧТО ЗА ОККУПАНТЫ В ДОНБАССЕ И ПОЧЕМУ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ОЖЕСТОЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АГРЕССОРУ ?
ПОЧЕМУ УКРОПНЫЕ ВОИНЫ СВЕТА ШЕСТЬ ЛЕТ УПОРНО " ВОЮЮТ " В ДОНБАССЕ С КАКИМ ТО ОККУПАНТОМ , НО НЕ ИДУТ ОСВОБОЖДАТЬ КАК ОНИ ГОВОРЯТ ТОЖЕ КЕМ-ТО ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ ? )))
толян04    15.01.2020, 19:07
Оценка:  -15
толян04
заголовок неправильный!
"в гражданской войне погибло очередное мясо" вот правильно
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