На Донбассе оккупанты убили украинского воина
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В зоне боевых действий на Донбассе 15 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также огонь открывали снайперы боевиков.
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Обстрелы в штабе зафиксировали вблизи Песков, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска и Новотошковского.
Напомним, вчера на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня, в том числе из запрещенного “Минском“ вооружения. Ранены двое военных.
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,,, Зэбилы, украинцы вам это не простят никогда!
ПОЧЕМУ УКРОПНЫЕ ВОИНЫ СВЕТА ШЕСТЬ ЛЕТ УПОРНО " ВОЮЮТ " В ДОНБАССЕ С КАКИМ ТО ОККУПАНТОМ , НО НЕ ИДУТ ОСВОБОЖДАТЬ КАК ОНИ ГОВОРЯТ ТОЖЕ КЕМ-ТО ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ ? )))
"в гражданской войне погибло очередное мясо" вот правильно