На Донбассе оккупанты убили украинского воина

Украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, беспилотников и снайперских винтовок.

Читай также: На Донбассе сгорела база известных волонтеров

В зоне боевых действий на Донбассе 15 января боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также огонь открывали снайперы боевиков.

Читай также: На Донбасс отправили двадцать тонн гумпомощи

Обстрелы в штабе зафиксировали вблизи Песков, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска и Новотошковского.

Напомним, вчера на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня, в том числе из запрещенного “Минском“ вооружения. Ранены двое военных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.