Работникам таможни угрожает криминалитет и псевдо-активисты – Нефедов

Глава таможенной службы рассказал о трудностях, с которыми приходится иметь дело ему и его подчиненным.

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Работники Государственной таможенной службы получают угрозы от криминалитета и псевдо-активистов. Об этом в интервью “Общественному радио“ рассказал глава ведомства Максим Нефедов.

К сожалению, угрожают и, к сожалению, угрожает не только криминалитет в смысле бандитов. Мы знаем, что у нас часто пользуются услугами каких-то карманных общественных организаций или псевдо-активистов, - рассказал Нефедов.

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По его словам, такие “активисты“ не пускают на рабочие места новых руководителей таможен и защищают старых, рассказывая, что они якобы “крепкие профессионалы“.

К сожалению, они очень часто пользуются еще не до конца обновленными правоохранительными органами. Я могу назвать недавний пример, когда у нового руководителя Львовской таможни провели семь обысков. А знаете, в чем его подозревают? В том, что 19 лет назад в его трудовую книжку якобы были внесены некорректные сведения. То есть это просто методы давления, - рассказал глава таможенной службы.

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Нефедов видит в этом поведении сигнал, что новое руководство таможни делает то, “что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться“.

Напомним, Рада утвердила реформу таможни и налоговой. Теперь территориальные органы этих ведомств станут их структурными подразделениями, вместо самостоятельных юрлиц.

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