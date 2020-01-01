В ГНС отрицают обыски у своего руководства

Пресс-служба ведомства подтверждает следственные действия в здании ГНС, но опровергает обыски у Сергея Верланова.

У председателя ГНС Сергея Верланова не идут обыски пресс-служба ГНС

Сотрудники СБУ осуществляют плановые следственные действия в здании Государственной налоговой службе в Киеве, но обысков у председателя ГНС Сергея Верланова они не проводят, сообщает пресс-служба налоговой службы в среду, 15 января.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланов или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что у главного налоговика проходят обыски. Служба безопасности Украины якобы разоблачила масшабную коррупционную схему в Государственной налоговой службы.

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