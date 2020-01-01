Катастрофа МАУ: Рябошапка встретился с послами G7
Генпрокурор с послами стран "Большой семерки" обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране.
Генпрокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки" и обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране, пишет Офиса Генпрокурора в среду, 15 января.
"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран- Киев", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись позициями относительно санкций ЕС, примененных к прежним чиновникам. Еще обсуждался вопрос реформирования прокуратуры в Украине, а также те шаги, которые уже удалось достичь в этом направлении.
Напомним, 14 января в Тегеране прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады, которые участвуют в расследовании крушения украинского самолета в Иране.
Еще Корреспондент писал, что президент Ирана заявил о создании специального суда для расследования авиакатастрофы самолета МАУ.
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