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Катастрофа МАУ: Рябошапка встретился с послами G7

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Генпрокурор с послами стран "Большой семерки" обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране.
Руслан Рябошапка на встрече с послами G7
Руслан Рябошапка на встрече с послами G7
Офис генпрокурора
 
 
Генпрокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки" и обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране, пишет Офиса Генпрокурора в среду, 15 января.
 
"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран- Киев", - говорится в сообщении.
 
Стороны также обменялись позициями относительно санкций ЕС, примененных к прежним чиновникам. Еще обсуждался вопрос реформирования прокуратуры в Украине, а также те шаги, которые уже удалось достичь в этом направлении.
 
Напомним, 14 января в Тегеране прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады, которые участвуют в расследовании крушения украинского самолета в Иране.
 
Еще Корреспондент писал, что президент Ирана заявил о создании специального суда для расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, МАУ, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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