В Хмельницком экс-сотрудника банка задержали за кражу денег клиента

Сотрудники банка открыли опломбированный два года назад мешок, однако денег в нем не было.

Бывшего руководитель банковского отделения в Хмельницком подозревают в том, что во время работы в банке он присвоил 20 тысяч долларов, которые клиент принес на хранение. Об этом в среду, 15 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

По данным следствия, через два месяца после назначения на должность руководителя банковского отделения служащий принял на хранение от клиента 20 тысяч долларов США и вместо того чтобы поместить средства в специальное хранилище, присвоил их.

"Отсутствие средств было обнаружено через два года, после того, как работники банка открыли опломбированный злоумышленником мешок, в котором должны были храниться средства", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования, экс-сотруднику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191) УК Украины.

Следствие продолжается, также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Львовщине сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн. В течение трех лет злоумышленники переводили средства с депозитных счетов клиентов на свои текущие счета, а в дальнейшем снимали деньги в банкоматах.

Также сообщалось, что в Виннице кассирша в банке почти год воровала деньги с карт пенсионеров.

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