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Пьяный полицейский избил мужчину и разгромил автомобиль

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Коп вне служебного времени спровоцировал с друзьями конфликт в центре города, избил мужчину и разбил его авто.
Открыто дело по статье хулиганство
Открыто дело по статье хулиганство
Офис генпрокурора
 
В Кировоградской области открыли дело относительно сотрудника полиции, подозреваемого в избиении жителя Александрии и повреждении его автомобиля, говорится в сообщении прокруратуры.
 
Инцидент произошел 14 января. Патрульный во внеслужебное время со своими друзьями в центре города спровоцировал конфликт.
 
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой знакомых безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчину телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего", - говорится в сообщении прокуратуры.
 
Полицейского и еще одного человека задержали. Готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации "хулиганство, совершенное группой лиц". Ведется досудебное расследование.
 
Напомним, в Луганской области судят полицейского, которого обвиняют в том, что он незаконно проник в жилище и помог своим сообщникам похитить человека.
 
Еще сообщалось, что на Херсонщине полицейский на собственном авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем.

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Теги: избиение, Кировоградская область, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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