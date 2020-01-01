МАУ запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы
"Горячие линии" для родственников жертв авиакатастрофы МАУ также работают в Канаде и Иране.
Компания Международные авиалинии Украины открыла "горячую линию" на трех языках, куда круглосуточно могут обаратиться родственники жертв авиакатастрофы в Иране, пишет пресс-служба авиакомпании в среду, 15 января.
"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении.
Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты также в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).
Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).
Напомним, семьи погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране получат компенсации уже до конца недели.
Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
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