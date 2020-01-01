Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МАУ запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы

Комментариев: 0
"Горячие линии" для родственников жертв авиакатастрофы МАУ также работают в Канаде и Иране.
Горячая линия будет обслуживать на трех языках
Горячая линия будет обслуживать на трех языках
 
Компания Международные авиалинии Украины открыла "горячую линию" на трех языках, куда круглосуточно могут обаратиться родственники жертв авиакатастрофы в Иране, пишет пресс-служба авиакомпании в среду, 15 января.
 
"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания Международные Авиалинии Украины организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении.
 
Центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты также в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).
 
Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).
 
Напомним, семьи погибших в результате падения сбитого самолета МАУ в Иране получат компенсации уже до конца недели. 
 
Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь