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Украина подала заявку на получение расширенных возможностей НАТО

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Участие в программе даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.
Украина подала заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО
Украина подала заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО

Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает РБК-Украина.

По словам Кулебы, участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.

"Сегодня я официально обратился в НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами", - заявил Кулеба.

По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.

"Я при этом хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе", - сказал вице-премьер.

Ранее Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Нерушимая устойчивость-2020 в Одессе.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, партнерство, заявка
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Источник: korrespondent.net

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