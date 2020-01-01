В Офисе президента прокомментировали "совещание в Кабмине"

Юлия Ковалив опровергает свое участие в "совещании с Гончаруком" и заявляет, что "на пленках не ее голос и стиль общения".

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергает свое участие в "совещании у премьера Алексея Гончарука", аудиозапись которого была распространена в среду, 15 января, вечером.

"На пленках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив на своей странице в Facebook 15 января вечером.

Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

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