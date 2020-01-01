Пиротехники ГСЧС за сутки уничтожили более 60 боеприпасов

Взрывоопасные предметы были обнаружены на прилегающей к жилому сектору территории в 30 метрах от жилых домов.

В Харьковской области в жилом секторе обнаружили более 60 боеприпасов ГСЧС

В Харьковской области на территории жилого сектора села Верхний Бишкин обнаружили более 60 устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, взрывоопасные предметы были обнаружены на прилегающей к жилому сектору территории в 30 метрах от жилых домов.

После осмотра территории, спасатели изъяли 60 единиц противотанковых мин и одну минометную мину 81-го калибра. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке.

Напомним, что ранее на Донбассе нашли тайник с гранатами. В сумке находились семь гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, одну гранату ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Также сообщалось, что на Луганщине возле вокзала нашли гранатометы. Полицейские проводят проверку и ищут злоумышленника, который оставил оружие и боеприпасы.

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