Суд избрал меру пресечения охраннику сбитого МН-17

Сепаратисту, охранявшему обломки авиалайнера МН17, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 105 тысяч гривен.

Суд арестовал на 60 суток сепаратиста, который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17 facebook.com/pressjfo

В Донецкой области суд избрал меру пресечения для мужчины, который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17.

"По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее сообщалось, что силы ООС задержали сепаратиста, который охранял сбитый боинг на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года над Донецкой областьюбыл сбит Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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