Погода на 16 января: В Украине тепло

В Украине ожидается теплая погода.

Погода в Украине в четверг, 16 января, теплой, плюсовая температура и солнце. Днем будет тепло, а ночью ожидаются слабые заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины сегодня днем ожидается +3...+7. В Виннице будет немного прохладнее в дневное время - от +2 до +4 градусов.

На Закарпатье столбики термометров покажут +7 градусов. Ночью на основной части Западной Украины ожидается -1...-4. В Виннице ожидается от 0 до -2. В Черновцах - настоящие морозы - от -7 до -9.

На севере Украины температура днем +2...+5, ночью - от -0 до -2.

На востоке Украины +2...+4 градуса тепла днем и -1...-4 ночью.

На юге Украины +3..+6 градусов днем. Ночью температура составит от -1 до +1. В Одессе +2..+4 градуса. В Крыму от +5 до +7 днем и до -1 ночью.

В центре Украины +2...+5 градусов днем. Ночью ожидается 0...-2 градуса.

В Киеве сегодня днем будет до +3 и осадков не ожидается.

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