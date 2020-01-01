Закон о наказании за кнопкодавство вступил в силу

Депутаты, пойманные на кнопкодавстве, теперь будут платить штрафы от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов - то есть от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

Закон о наказании нардепов за кнопкодавство опубликован в парламентской газете Голос Украины и вступил в силу в четверг, 16 января.

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Закон устанавливает уголовную ответственность за кнопкодавство. Отныне оно будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

Согласно статье 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

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"В случае выявления на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной раде, факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования за другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в аппарат Верховной рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи", - гласит закон.

Как известно, журналисты уже поймали на кнопкодавство более десятка нардепов. В частности, последний такой факт был зафиксирован 18 декабря.

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