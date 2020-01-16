Гончарук ответил врагам: Вам нас не запугать

По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что в стране большое количество людей хотят, чтобы у правительства и президента ничего не получилось. Об этом премьер написал в Телегам.

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“Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки“ - подчеркнул премьер-министр.

Главная цель нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без “схематозов“ и “договорняков“ - отметил Гончарук

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По словам премьер-министра, в стране укрепился обменный курс и увеличились международные резервы до 7-летнего максимума. Сейчас их размер составляет 25 млрд долларов.

“Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%“ - отметил премьер.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан“ в экономике! - подытожил глава правительства

Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“.

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