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Гончарук ответил врагам: Вам нас не запугать

Комментариев: 7
По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Скриншот

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что в стране большое количество людей хотят, чтобы у правительства и президента ничего не получилось. Об этом премьер написал в Телегам. 

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“Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки“ - подчеркнул премьер-министр. 

Главная цель нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без “схематозов“ и “договорняков“ - отметил Гончарук

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По словам премьер-министра, в стране укрепился обменный курс и увеличились международные резервы до 7-летнего максимума. Сейчас их размер составляет 25 млрд долларов.

“Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%“ - отметил премьер.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан“ в экономике! - подытожил глава правительства

Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“

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Теги: Алексей Гончарук, пленки гончарука
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Комментариев (7)
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alex-zol    16.01.2020, 11:09
Оценка:  -19
alex-zol
Так ты и твой ебучий кабмин и есть враги Украины"""
Letohradek    16.01.2020, 10:38
Оценка:  +14
Letohradek
Слуги охрыпшей крысы ОХАМЕЛИ!
Peyot    16.01.2020, 10:38
Оценка:  +16
Peyot
Нахватался краткосрочных кредитов под процент в 3-5раз выше рыночного. Немножко приспустил курс валюты чот еще сильнее валит экономику. Реально ни одна цена ни на что не стала дешевле. Досраки твой курс всепони мают что скоро ты будеш отдавать эти кредиты а процент похоронит экономику!И да ты профан
srh_fever    16.01.2020, 10:35
Оценка:  +2
srh_fever
Знаете , вот такой дурак , РФ встречается и общается с мирром - но этот дурак думает что все думают об украине
hope55    16.01.2020, 10:34
Оценка:  +2
hope55
было уже "до основанья, а затем..." и ник чему xорошему не привело
Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 10:33
Оценка:  +19
Брюква_и_Клюква
А вчера теткам рассказывал, что у него дыра в бюджете 50 лярдов. Ты уж, определись, Леха
dron29    16.01.2020, 10:29
Оценка:  +17
dron29
сломать старую систему и построить новую, без “схематозов“ и “договорняков“ - именно по этому в раде 90 % Бениных холуев))
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