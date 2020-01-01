Милованов рассказал о курении марихуаны и геях во власти

Министр Тимофей Милованов рассказал, как курил марихуану и что он думает о гомосексуалистах во власти.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что он пробовал марихуану во время пребывания в США, однако не считает это проявлением слабости. Об этом он рассказал в интервью ZIK.

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“Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. В 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали“, - завил министр.

Также министр не дал четкого ответа на вопрос, выступает он за легализацию наркотика или нет.

“Вы знаете, был, но не уверен“, - сказал Милованов о легализации.

Относительно вопроса, есть ли люди с нетрадиционной ориентацией во власти и почему об этом молчат, он ответил:

Это серьезный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы были честны в целом, не только в этом... Не знаю, но это должно измениться, - заявил Милованов

Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Милованова превысила 200 тысяч гривен.

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