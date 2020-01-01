Кулеба выразил осторожный оптимизм в отношениях с Венгрией

Вице-премьер-министр смотрит на отношения с Венгрией с осторожным оптимизмом.

Украинская сторона с оптимизмом смотрит на будущие отношения с Венгрией, и рассчитывает на достижение компромиссов, для урегулирования спорных ситуации учитывая интересы обеих сторон. Об этом передает сайт Укринформ.

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“Венгрия сейчас не является проблемой в наших отношениях с НАТО, с Венгрией у нас сейчас - осторожный оптимизм. С начала года произошли некоторые вещи, которые дают нам возможность рассчитывать на дальнейшие совместные шаги - и Украины, и Венгрии - по урегулированию сложившейся ситуации“, - сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что создана Украинско-венгерская межправительственная комиссия, которую Кулеба возглавляет вместе министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто.

“Я с нетерпением ожидаю нашей встречи, где мы, безусловно, будем говорить не только о развитии торговли, но и о путях выхода из ситуации, в которой мы уже два года находимся“, - заявил Кулеба.

В то же время Кулеба отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины и намерен обсудить этом во время встречи с венгерскими коллегами.

“Такое решение и выход из кризиса (отношений) должен учитывать как интересы Украины, так и интересы Венгрии. Это не будет возврат в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно будем искать и идти на компромиссы, и ожидаем, что и венгерская сторона так же будет идти на компромиссы. Нам нужно общее решение, которое учтет интересы обеих сторон“, - сказал украинский чиновник.

Напомним, ранее Кулеба сказал, что Украина готова участвовать в закупках НАТО.

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