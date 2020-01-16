Нардепа Юзика поймали на нарушении ПДД

Народный депутат не захотел общаться с журналистом и уехал, нарушая правила дорожного движения.

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, снова нарушил правила дорожного движения. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram исключенный из партии депутат Антон Поляков.

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В частности, к народному избраннику, который находился за рулем внедорожника, подошел журналист за комментарием.

Корявченков не захотел общаться с журналистом и уехал. При этом нардеп выехал на дорогу и пересек сплошную.

Ранее сообщалось, что внедорожник “слуги народа“ Юзика заблокировал движение спасателям в Одессе.

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