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Нардепа Юзика поймали на нарушении ПДД

Комментариев: 1
Народный депутат не захотел общаться с журналистом и уехал, нарушая правила дорожного движения.
"Слугу народа" поймали на нарушении ПДД
"Слугу народа" поймали на нарушении ПДД
facebook.com/Юрий Корявченков

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, снова нарушил правила дорожного движения. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram исключенный из партии депутат Антон Поляков.

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В частности, к народному избраннику, который находился за рулем внедорожника, подошел журналист за комментарием.

Корявченков не захотел общаться с журналистом и уехал. При этом нардеп выехал на дорогу и пересек сплошную.

Ранее сообщалось, что внедорожник “слуги народа“ Юзика заблокировал движение спасателям в Одессе

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Теги: видео, народный депутат, ПДД, нарушение ПДД, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Комментариев (1)
Woodbrother    16.01.2020, 12:22
Оценка:  +19
Woodbrother
Слугам Коломойского законы не писаны.
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