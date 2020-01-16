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"Просто какая-то нарезка": Арахамия прокомментировал пленки Гончарука

Комментариев: 2
Арахамия считает, что разговор был смонтирован, чтобы получить сенсацию.
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия
Давид Арахамия/Facebook

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал скандал, возникший из-за опубликованных аудиозаписей якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству. Об этом он рассказал журналистам канала "НАШ". 

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Арахамия считает, что голос на записях действительно принадлежит Гончаруку, однако сам разговор был смонтирован.

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", - отметил Арахамия.

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15 января на YouTube была опубликована видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и председателя Нацбанка Якова Смолия, Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив. Чиновники перед совещанием с президентом обсуждали, что сказать Зеленскому на счет серьезного укрепления гривны, а также “дыры“, которая образовалась в бюджете.

В Пресс-службе Кабмина заявили, что не располагают данными о подлинности аудиозаписей.



Напомним, опубликована третья часть аудиозаписей Гончарука.

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Теги: Арахамия, Гончарук, прослушка, пленки Гончарука
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Комментариев (2)
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Pivkov3    16.01.2020, 11:09
Оценка:  -18
Pivkov3
я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья, я и сам всё это слышал, это наш с тобой секрет... Не страна, а помойная яма
alex-zol    16.01.2020, 11:05
Оценка:  -18
alex-zol
прикольно, когда всех дебилами считают)))))))))))))
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