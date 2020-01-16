"Просто какая-то нарезка": Арахамия прокомментировал пленки Гончарука

Арахамия считает, что разговор был смонтирован, чтобы получить сенсацию.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал скандал, возникший из-за опубликованных аудиозаписей якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству. Об этом он рассказал журналистам канала "НАШ".

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Арахамия считает, что голос на записях действительно принадлежит Гончаруку, однако сам разговор был смонтирован.



"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", - отметил Арахамия.

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15 января на YouTube была опубликована видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и председателя Нацбанка Якова Смолия, Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив. Чиновники перед совещанием с президентом обсуждали, что сказать Зеленскому на счет серьезного укрепления гривны, а также “дыры“, которая образовалась в бюджете.



В Пресс-службе Кабмина заявили, что не располагают данными о подлинности аудиозаписей.





Напомним, опубликована третья часть аудиозаписей Гончарука.

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